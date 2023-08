Sassuolo, Carnevali: “La frase di Berardi? Spero sia solo una battuta. Fossi in Scamacca resterei in Premier”

“La frase di Berardi? Spero che sia una battuta, ma il mercato è ancora lungo, non solo per Berardi ma anche per gli atri sia in entrata che in uscita. Ogni giorno può succedere qualcosa, spero che quella di Domenico sia solo una battuta. Nella scorsa stagione ha detto la stessa cosa“. Lo ha detto a Sky l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali a proposito della frase di Domenico Berardi (“Se resto qui, ancora non lo so”) nel corso della presentazione delle squadre neroverdi per la prossima stagione. “L’anno scorso c’era un forte interesse dell’Atalanta, al momento non ho avuto richieste da nessuna società. Lui è la nostra bandiera, vogliamo continuare con lui”, ha precisato il dirigente neroverde. “Qualche ragazzo di buona prospettiva lo stiamo tenendo d’occhio, c’è ancora spazio per qualcuno”, ha aggiunto sul mercato in entrata. E su Rogerio al Wolfsburg: “Il ragazzo vuole andare in un club diverso, c’è una trattativa, speriamo possa concludersi in tempi brevi. Siamo a buon punto”. E su Scamacca, ex Sassuolo, sempre più vicino all’Inter: “Io reputo che sia un giocatore che non ha ancora dato il meglio di sè stesso, se fossi in lui rimarrei ancora un anno in Premier: un anno non è bastato a dimostrare le sue qualità”.