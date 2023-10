Sassuolo-Bologna 1-1, Dionisi: “Sono dispiaciuto, meritavamo di più per episodi e occasioni”

Il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, dopo il pareggio per 1-1 ottenuto contro il Bologna nel match della decima giornata di Serie A 2023/2024, ha parlato ai microfoni di Dazn: “Sono dispiaciuto per i ragazzi perché oggi sembravamo più in salute del Bologna. Siamo partiti attaccando e abbiamo concluso attaccando. Non meritavamo di finire sotto il primo tempo. Venivamo da una partita negativa con la Lazio ed oggi siamo amareggiati per il risultato. Meritavamo di più per episodi ed occasioni. Sono sia dispiaciuto che arrabbiato coi ragazzi: non è possibile passare da una prestazione incolore con la Lazio all’ottima partita di oggi. Il Bologna è un avversario che vale la Lazio”.

“Abbiamo fatto una partita vera, aggressiva, calciando in porta: queste sono le nostre qualità e dobbiamo sfruttarle. Non siamo quelli dello scorso anno. – ha aggiunto l’allenatore neroverde – Pensiamo, ad esempio, al centrocampo che è totalmente diverso da quello della passata stagione. Non è facile giocare contro una squadra forte e che non ti dà troppi punti di riferimento. Io sono contento di chi ha giocato e di chi è subentrato. Quello che mi fa arrabbiare è aver fatto tanto oggi senza aver ottenuto la vittoria”.

“Boloca? Si sta ritagliando uno spazio importante all’interno della squadra e non era scontato. È arrivato dalla Serie B in punta di piedi. Ad un certo punto è diventato il centrocampista titolare di questa squadra. Il gol è un premio alla sua crescita. Pestone nel finale su Vina? Mi va bene se quel pestone non è rigore, ma vorrei ci fosse chiarezza. Da oggi mi aspetto che questo non sia più rigore. Mi arrabbierò se questo rigore verrà fischiato la prossima volta. Motta? Siamo simili di età e di idee di gioco. Credo che ci sia stima perché ci rivediamo l’uno nell’altro”, ha concluso Dionisi.