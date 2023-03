Sassuolo, Bajrami: “Gol importante, ma il discorso salvezza non è ancora chiuso”

Nedim Bajrami, autore della rete della vittoria neroverde, ha parlato ai microfono di Dazn al termine della sfida contro la Cremonese: “Una vittoria fondamentale per tutta la squadra, ma il discorso salvezza non è chiuso. È stata una grande partita da parte di tutta la squadra. Ho segnato un gol importante, ma il merito è stato di tutti”. Il centrocampista ha poi continuato: “Dopo la loro rimonta siamo riusciti a reagire molto bene, vincere oggi era fondamentale”. Poi ha concluso: “A Sassuolo sto molto bene, mi sto adattando e la squadra mi è vicina in questa. Classifica? Dobbiamo fare ancora il nostro, lavorare tanto per conquistare la salvezza”.