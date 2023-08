Highlights e gol Barcellona-Cadice 2-0, Liga 2023/2024 (VIDEO)

di Antonio Sepe 11

Gli highlights e i gol di Barcellona-Cadice 2-0, partita valevole per la seconda giornata di Liga 2023/2024. Successo sofferto per i catalani, che dominano in lungo e in largo ma non riescono a sbloccare la gara. Solamente all’82’ Pedri riesce finalmente a scardinare la difesa avversaria, battendo il portiere e portando avanti i suoi. A chiudere i giochi ci ha pensato invece Ferran Torres, che in pieno recupero ha siglato il raddoppio. Prima vittoria stagionale per i ragazzi di Xavi, bravi a interrompere un digiuno in fase offensiva cominciato sette giorni prima contro il Getafe (0-0).