Sanremo 2024, per che squadra tifano i cantanti in gara? Prevale il Milan all’Ariston

Torna il Festival di Sanremo 2024 e per una settimana l’Italia intera si ferma per la kermesse che come ogni anno farà parlare di sé, peraltro senza la concorrenza, almeno fino a venerdì, del campionato di Serie A. A questo proposito, sono tanti i cantanti in gara riconosciuti come grandi appassionati di calcio, mentre altri non tifano per nessuna squadra in particolare. Ricordando come il conduttore Amadeus sia un grande tifoso dell’Inter, è il Milan tra i cantanti a prendersi lo scettro, tifato da 6 cantanti in gara. Seguono Inter e Napoli con 4 artisti a testa. Solo tre artisti tifano per la Juventus, così come per la Roma, due a testa per Genoa e Lecce, un gruppo è tifoso della Fiorentina, tifate anche Bari e Sassuolo, nessun tifoso invece di Lazio e delle altre squadre. Di seguito ecco l’elenco dei trenta cantanti protagonisti da martedì 6 febbraio sul palco dell’Ariston con la rispettiva squadra tifata.

Alessandra Amoroso – Suo padre è un grandissimo tifoso della Juventus, lei invece simpatizza per il Lecce.

Alfa – Tifa per il Genoa. Suo padre è il responsabile della Scuola Calcio dell’Athletic Club di Albaro.

Angelina Mango – Ha ammesso di far fatica a seguire il calcio, ma tra un tour e l’altro è una tifosa del Napoli.

Annalisa – Non tifa per nessuna squadra. C’è però una curiosità: è presidente onorario della Carcarese, squadra ligure del paese in cui è cresciuta.

BigMama – Non tifa per nessuna squadra. Nata in provincia di Avellino, è stata duramente criticata per aver indossato la maglia della Salernitana.

Bnkr44 – Almeno due dei membri del gruppo sono tifosi della Fiorentina, ignota la fede calcistica degli altri.

Clara – La star di Mare Fuori non tifa per nessuna squadra.

Dargen D’Amico – Il poliedrico artista è milanese, ma non segue il calcio e non tifa per nessuna squadra.

Diodato – Il già vincitore nel 2020 è un grande tifoso della Juventus.

Emma – La cantante salentina è una tifosa del Napoli, come appreso nel periodo della vittoria dello scudetto.

Fiorella Mannoia – La nota interprete è una tifosa della Roma: “Sono stata una tifosa con la sciarpetta al collo, andavo allo stadio. Ora il calcio non mi appassiona più di tanto”, ha detto.

Fred De Palma – Il rapper nato in provincia di Cuneo è un noto tifoso della Juventus.

Gazzelle – E’ un grande tifoso della Roma: “Dopo il ritiro di Totti qualcosa si è rotto”, ha ammesso.

Geolier – Canterà una canzone in dialetto napoletano e, naturalmente, la sua squadra del cuore è proprio il Napoli. Lo scorso anno ha rimandato un concerto fissato nella stessa data di Napoli-Milan nei quarti di Champions League.

Ghali – E’ noto per essere un tifoso del Milan: “A casa avevo posacenere, poster, coperte, ciabatte del Milan, tutta la mia famiglia è milanista”, ha detto.

Il Tre – E’ un tifoso sfegatato dell’Inter, tanto da essere stato invitato nella stessa sede del club nerazzurro, dove si è cimentato in alcuni palleggi.

Il Volo – I tre tenori sono molto amici, ma tutti divisi dal tifo: Piero Barone tifa per il Milan, Ignazio Boschetto per la Juventus, Gianluca Ginoble per la Roma.

Irama – E’ un accanito tifoso del Milan e spesso segue i rossoneri a San Siro. Suo padre è invece interista, derby in casa.

La Sad – Il gruppo emo non tifa per nessuna squadra, o almeno, i tre membri non hanno mai rivelato nulla in merito.

Loredana Bertè – Non segue particolarmente il calcio, ma è una tiepida tifosa dell’Inter.

Mahmood – Non tifa per nessuna squadra e segue il calcio solo per la nazionale italiana.

Maninni – Tifa per due squadre: il Milan in primis, ma anche il “suo” Bari.

Mr. Rain – E’ un grande tifoso del Milan: in passato ha ricevuto un regalo dal club rossonero e ha incontrato anche il capitano Calabria.

Negramaro – Conosciamo le fede del leader Nicola Sangiorgi: è un grandissimo tifoso del Lecce e la recente vittoria in rimonta contro la Fiorentina lo ha fatto esultare e gli darà la carica in vista del Festival.

Renga e Nek – Il cantante friulano è un tifoso dell’Inter, anche se non segue con grande trasporto il calcio, mentre il cantante emiliano non solo è un grande tifoso del Sassuolo, ma della squadra neroverde ha anche composto l’inno ufficiale ‘Neroverdi’.

Ricchi e Poveri – Il ‘bello’ Angelo Sotgiu e la ‘brunetta’ Angela Brambati sono accaniti tifosi del Genoa, così come lo era anche il compianto ‘baffo’ Franco Gatti.

Rose Villain – La rapper meneghina ha confermato di essere una tifosa dell’Inter.

Sangiovanni – E’ un grandissimo tifoso del Milan. A Sanremo 2022, per festeggiare la vittoria rossonera nel derby, ha messo al collo del conduttore Amadeus una sciarpa del Diavolo.

Santi Francesi – I due giovani ex vincitori di X-Factor non tifano per nessuna squadra.

The Kolors – Il leader Stash tifa in modo sfegatato per il Napoli. Una curiosità: coach Trinchieri, alla guida di Zalgiris Kaunas nel basket, ha riprodotto in conferenza stampa la loro canzone ‘Italodisco’ e il gruppo campano ha mandato un messaggio di saluti ai lituani, confermando di fare il tifo per loro.