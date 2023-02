San Siro, Sgarbi: “La nuova soprintendente di Milano non può non mettere il vincolo”

“C’è la nomina della soprintendente Emanuela Carpani che per quanto possa essere su posizioni autonome rispetto alle mie non può non ascoltare quello che le ho detto e quello che dicono i comitati di settore. Quindi deve valutare questo vincolo”. Lo ha detto il sottosegretario alla cultura del governo Meloni, Vittorio Sgarbi, commentando le vicende che riguardano il futuro di San Siro: “Non le ho ancora parlato perché aspetto la fine delle elezioni affinché si possa fare un ragionamento non di carattere politico ma di carattere tecnico. Il 15 febbraio la chiamerò per dirle di tenere conto della richiesta del comitato di settore, quindi questo dovrebbe portarla a valutare l’opportunità di fare il famoso vincolo di cui parlo da mesi. C’è poi a scadenza 2024 il rifacimento del 1954 di San Siro, quello che rende l’architettura di 70 anni almeno nella attuale forma e che quindi porta al vincolo automatico monumentale. Non credo quindi che il sindaco possa farlo abbattere prima di quella data, poi ci sarà l’inaugurazione dei Giochi olimpici invernali”.