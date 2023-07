San Siro, la Lega attacca Sala: “Ha fatto scappare Milan e Inter”

La questione San Siro continua a tenere banco e Samuele Piscina, segretario cittadino della Lega a Milano e consigliere comunale, ha commentato con durezza l’operato del primo cittadino meneghino. “La partita è finita. Con il vincolo che sta per porre la soprintendenza sul Meazza, ha termine la telenovela sulla questione stadio. Purtroppo, tergiversando per 12 anni, Sala e la sinistra hanno di fatto cacciato Milan e Inter dalla cittá – si legge in una nota – Peccato che ora questo vincolo si ritorcerà contro la città perché Milan e Inter hanno scelto di fuggire fuori dai confini milanesi e lo stadio diventerà terra di nessuno, un impianto inutilizzato lasciato a marcire senza manutenzione e utilità”.

“A pagarne le conseguenze – prosegue Piscina – saranno ancora una volta i milanesi: 9 milioni di euro annui in meno nelle casse comunali per il mancato affitto dello stadio, che dovranno essere ripianati con nuovi aumenti di tariffe, e un crollo dell’indotto turistico, commerciale, e sull’utilizzo dei mezzi pubblici in relazione alle partite nazionali e internazionali che avrebbero giocato le 2 squadre, attirando tifosi da tutto il mondo”.

“Sala sarà ricordato nella storia della città come il sindaco che ha di fatto cacciato le due squadre milanesi pluriblasonate dalla città“, ha poi concluso.