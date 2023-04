Sampdoria, video virale sui social: collezionati tutti i torti arbitrali della stagione

La Sampdoria ha quest’oggi pubblicato un video sui propri canali ufficiali in cui si vedono una serie di immagini che ripercorrono i torti arbitrali subiti dalla squadra di Dejan Stankovic nel corso di questa stagione. ‘Nonostante tutto… tutti allo stadio’, questo il titolo del post pubblicato. Nel mirino la mancata espulsione di Tammy Abraham e quella inflitta a Jeison Murillo che ha costretto la formazione ligure a rimanere in dieci uomini nella fase decisiva del match. Il video ha già raccolto migliaia di like e condivisioni sulle varie piattaforme social.