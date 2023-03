Sampdoria-Verona 3-1, Stankovic: “I ragazzi sono stati spettacolari, sono fiero di loro”

Il tecnico della Sampdoria, Dejan Stankovic, dopo il successo per 3-1 sull’Hellas Verona nel match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Dovevamo dedicare ai nostri tifosi una vittoria, perché il loro campionato da 10 e lode. Abbiamo vinto e i ragazzi sono stati spettacolari. Quelle ovazioni erano tutti per loro, lavorano tutti i giorni. Non si direbbe che si trovino in lotta per la salvezza, sono fiero di loro. Verona meglio di noi nel secondo tempo? E’ normale che quando hai qualcosa in mano da perdere, non è facile la gestione. Il Verona ha fatto meglio ma preferisco anche giocare male e vincere”.

Sulla lotta per la salvezza: “Imposto gara dopo gara, non faccio piani a lungo termine. Noi cerchiamo di tenere alto il morale, allenarsi bene e non spaccarsi in due durante la partita. Finchè c’è la possibilità non si molla, voglio difendere fino alla fine questi colori. Lo scontro salvezza con lo Spezia? Deve ancora passare tanto tempo prima di giocare contro di loro”.