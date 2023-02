Sampdoria, ufficiale l’acquisto di Jesè

L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jesé Rodríguez (nato a Las Palmas de Gran Canaria, Spagna, il 13 settembre 1993). L’attaccante spagnolo, scuola Real Madrid, cerca il rilancio dopo una serie di stagioni sfortunate. L’ultima esperienza in Turchia, dove ha collezionato 13 presenze con l’Ankaragucu. In totale, in carriera, Jesè ha collezionato 329 presenze e 77 reti. Ora l’avventura a Genova, con l’obiettivo di contribuire alla salvezza della Sampdoria di Stankovic.