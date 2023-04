Sampdoria-Spezia interrotta: fumogeni in campo e cori offensivi, Maresca ferma tutto

Sampdoria-Spezia è stata interrotta: fumogeni in campo lanciati dai tifosi doriani e dei cori offensivi nei confronti del loro ex presidente da parte del pubblico blucerchiato, che costringe l’arbitro Maresca a interrompere la partita. Cinque minuti di stop a causa del fumo e della mancanza di visibilità, la polizia chiede all’arbitro se non è il caso di sospendere, situazione di stallo di cui vi terremo informati.

21.59 – Dopo sette minuti di stop si riparte al Ferraris, con l’annuncio che in caso di nuove intemperanze arriverà l’interruzione.