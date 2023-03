Sampdoria-Salernitana 0-0, Paulo Sousa: “In futuro dovremo avere un’identità più chiara”

Il tecnico della Salernitana, Paulo Sousa, al termine del match della venticinquesima giornata di Serie A 2022/2023 pareggiato contro la Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Dazn: “Siamo entrati bene in campo, sapevamo che era una partita difficile, la Samp ha molta energia e questo ci ha messo in difficoltà. Siamo stati bravi sui duelli difensivi ma perso quelli offensivi. Nel secondo tempo ho cercato di avere un uomo in più a centrocampo ma sappiamo che abbiamo momenti di difficoltà soprattutto sul palleggio”.

“Il gol poteva portare più fiducia e avere maggior controllo con il pallone. La strada futura è essere più chiari con la nostra identità. Abbiamo bisogno di alzare il livello di intensità. La squadra deve avere più capacità nell’uscire dalla pressione degli avversari, non speculativi quando abbiamo la palla. Dobbiamo essere sempre di più coraggiosi per mettere in difficoltà le squadre avversarie”, ha concluso l’allenatore granata.