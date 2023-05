Manchester City, il Guardian critica la festa scudetto: “Ostentazione di ricchezze costruite sullo sfruttamento”

I festeggiamenti del Manchester City all’Etihad Stadium per la vittoria della Premier League non sono andati giù al Guardian, che tramite un editoriale del giornalista Jonathan Liew ha criticato il club: “Un altro evento dedicato alla glorificazione del potere statale e all’ostentazione di ricchezze sfarzose costruite sullo sfruttamento e sul saccheggio della terra” si legge sul quotidiano, che paragona le celebrazioni all’incoronazione di Re Carlo III.

“Ha appena vinto tre titoli di fila e la cosa più significativa è che sembra a malapena fregargliene qualcosa. Come se fosse una cosa naturale, come l’acqua è acqua, come l’auto che si avvia quando giri la chiave – prosegue l’articolo – Un club che ha costruito un’intera dinastia sportiva sul diritto di fare quello che voleva. Il burattinaio di Abu Dhabi non è stato solo capace di pianificare la mossa successiva ma anche tutte le mosse successive, ha avuto la sfacciata accortezza di rimuovere non solo gli ostacoli ma anche le cose che un giorno potrebbero essere ostacoli“.