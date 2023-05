Sampdoria, Quagliarella: “E’ un giorno triste, ma non può essere l’ultimo della storia del club”

Nella giornata di ieri la Sampdoria è matematicamente retrocessa in Serie B in seguito alla sconfitta contro l’Udinese e lo storico capitano Fabio Quagliarella, attraverso il proprio profilo Instagram, ha voluto scrivere una lettera al club utilizzando le parole di ‘Sempre e per sempre” di Francesco De Gregori: “Oggi è un giorno triste, la fine di un rosario sportivo del quale dobbiamo chiedere scusa a tutti, soprattutto ai tifosi che sono stati sempre i migliori, che hanno tenuto accesa la luce in ogni occasione, hanno regalato di questa stagione l’immagine migliore”.

“Oggi è un giorno triste, ma non può e non deve essere l’ultimo della storia della Sampdoria. Non dipende più da noi calciatori, ma se dovesse servire, se potrò fare qualcosa, soprattutto ancora in campo o anche fuori, io per questi colori, per questa maglia, per questa Genova che è la mia seconda casa, per continuare a ricambiare quel tanto che ho avuto, ci sarò. Lo dico oggi che ci sarò perché non voglio arrendermi alla tristezza, perché la nostra Unione non finirà comunque mai. Sempre e per sempre dalla stessa parte mi troverai”, ha concluso l’attaccante blucerchiato.