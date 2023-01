Sampdoria-Napoli, omaggio da brividi a Mihajlovic e Vialli nel prepartita a Marassi (VIDEO)

di Giorgio Billone 72

Omaggio toccante da parte del pubblico di Marassi nel prepartita di Sampdoria-Napoli alle due leggende blucerchiate morte negli ultimi giorni, Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli. Il Ferraris al buio mentre passano le immagini dei due giocatori andati via troppo presto, un’atmosfera commovente che non può lasciare indifferenti. In alto ecco il video dell’omaggio ai due campioni del recente passato.