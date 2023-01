Sampdoria-Napoli 0-2, Osimhen: “Vittoria meritata. Bella reazione dopo ko con l’Inter”

“Congratulazioni alla squadra, abbiamo meritato la vittoria. A Milano non abbiamo giocato bene e oggi era importante ripartire così. Siamo venuti qui per vincere e sono felice di aver contribuito con un gol”. Così Victor Osimhen è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 2-0 del suo Napoli al Ferraris contro la Sampdoria. “Ringrazio Spalletti, che crede sempre in me – ha aggiunto l’attaccante -. Io cerco di motivare i miei compagni, è importante parlare con tutti. Mi sento un leader ma tutti devono contribuire in tal senso. La Juventus è una grande squadra, ci alleneremo per prepararci al meglio in vista della sfida contro di loro”.