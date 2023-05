Sampdoria, Lanna: “Cessione società? Da sistemare alcuni aspetti, tanti consulenti al lavoro”

“Stiamo cercando di chiudere tutte le varie criticità delle varie proposte, non si è parlato di progetti. Gli acquirenti (Radrizzani o Barnaba, ndr) la prendono per avere progetti seri per questi colori. Ci sono tanti aspetti, bisogna mettere a posto qualcosa, devono essere accordi precisi e ben scritti, ci sono al lavoro tanti consulenti”. Lo ha dichiarato il presidente della Sampdoria Marco Lanna ai microfoni di Sky Sport dopo il 2-2 contro il Sassuolo: “Devo ringraziare questi ragazzi, ho visto anche tanti tifosi giovani in gradinata. Questo è il futuro della Sampdoria, vedere questo attaccamento ai colori con una squadra retrocessa e una società in difficoltà è stato emozionante. Non so quale sarà il mio futuro, spero di aver fatto il massimo. Spero ci sia un futuro più roseo”.

Al termine della gara il dirigente ha reso omaggio all’ex attaccante portando in campo, sotto la Gradinata Sud, una maglia blucerchiata col 9 e il nome di Vialli: “È stato un anno difficile, complesso, mi sembrava carino ricordare Luca Vialli. Io l’ho sempre detto, stavo scaldando la poltrona, abbiamo condiviso tante idee, sarebbe stato un grandissimo presidente. Io ho provato a fare quello che si poteva, mi manca come amico, compagno, mentore”, ha concluso.