Sampdoria-Inter stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Manca poco alla partita Sampdoria-Inter, che chiude la ventiduesima giornata di Serie A 2022/2023. Ospiti nettamente favoriti, sia per il momento di forma – avendo vinto le ultime gare contro Atalanta e Milan, rispettivamente in Coppa Italia e campionato – sia per valori, come si evince dalla classifica. Nonostante l’impegno possa apparire impossibile, i blucerchiati proveranno comunque a complicare la vita agli avversari, magari nella speranza di strappare almeno un punto. La sfida è in programma stasera, lunedì 13 febbraio alle ore 20:45 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova. Diretta su Dazn e Sky Sport Calcio.