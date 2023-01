Sampdoria, Gazzetta: OakTree arriva in soccorso, pronti 35 milioni

La Sampdoria cerca liquidità e sono in arrivo buone notizie. Secondo la Gazzetta dello Sport, Banca Sistema, appoggiata dal fondo californiano Oaktree, sta valutando di concedere le risorse richieste (35 milioni circa) in cambio del 99 per cento del capitale azionario a garanzia. Un assist per la famiglia Ferrero che avrebbe poi tra i diciotto ed i ventiquattro mesi per restituire il prestito. L’operazione, è la speranza della società, potrebbe andare in porto prima della terza convocazione dell’assemblea degli azionisti, prevista venerdì 20 gennaio.