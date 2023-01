Sampdoria, famiglia Ferrero assente ad assemblea soci

La Sampdoria ha annunciato che l’attuale proprietà, la famiglia Ferrero, non parteciperà all’attesa assemblea straordinaria degli azionisti. “L’U.C. Sampdoria S.p.a. – si legge nella nota – comunica che l’azionista di maggioranza assoluta non presenzierà (né delegherà il legale rappresentante del socio Sport Spettacolo Holding S.r.l.) alla prima convocazione dell’Assemblea Straordinaria degli Azionisti fissata per domani, giovedì 5 gennaio 2023, alle ore 15.00 presso la sede sociale della società”. L’assemblea intanto, come spiegato ancora dalla Sampdoria in un comunicato, è stata comunque fissata “anche per il giorno martedì 10 gennaio 2023 in seconda convocazione, per il giorno venerdì 20 gennaio 2023 in terza convocazione e per il giorno giovedì 2 febbraio 2023 in quarta convocazione”.