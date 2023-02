Sampdoria, Colley a un passo dal Besiktas: nelle casse dei blucerchiati 2,5 milioni di euro

Omar Colley sta per diventare un nuovo giocatore del Besiktas. Il club turco sta limando gli ultimi dettagli con la Sampdoria e poi abbraccerà finalmente il difensore gambiano. Per i blucerchiati, che incasseranno 2,5 milioni di euro, si tratta di una cessione quasi obbligata viste le difficoltà finanziarie. Fatto sta che lo stesso Colley desiderava lasciare Genova, anche in virtù della tanta concorrenza nel suo ruolo dopo gli arrivi di Gunter e Nuytinck nella finestra invernale.

Arrivato dal Genk nel 2018, Colley saluterà la Sampdoria dopo 129 presenze e 3 gol. La società intanto “respira” grazie al denaro che incasserà dalla sua cessione e dai 3 milioni di Sabiri – blindato dalla Fiorentina per giugno – specialmente in vista delle tre mensilità di stipendi che dovrà saldare a febbraio, per un totale di circa 11 milioni di euro.