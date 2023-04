Sampdoria, con la cessione si rischia di perdere il ‘nome’. Barnaba chiede garanzie

La situazione della Sampdoria è sempre più delicata. Stando a quanto riportato da ‘Il Secolo XIX’, infatti, al momento la FIGC non ha ricevuto gli strumenti della legge fallimentare, quindi la cessione del club ad Alessandro Barnaba potrebbe concretizzarsi soltanto dopo il fallimento. A questo punto la squadra blucerchiata rischierebbe di perdere il nome ‘Sampdoria’, che non potrebbe essere utilizzato fino alla chiusura del fallimento oppure fin quando il tribunale non individui un soggetto a cui affidare gli asset sportivi, una nuova società. Procedura che richiederebbe del tempo. Alessandro Barnaba, dunque, ha dichiarato di essere disposto ad un incontro con FIGC, Covisoc e Lega per capire quali siano i punti di compatibilità della sua offerta con le norme organizzative del calcio.