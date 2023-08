Salernitana-Udinese, Samardzic sblocca la partita: il serbo fa gol

Dalla telenovela Inter al gol contro la Salernitana, ma con la maglia dell’Udinese. La strana estate di Lazar Samardzic che da promesso sposo dei nerazzurri è tornato a tutti gli effetti un giocatore a disposizione di Sottil, che se lo gode. Già nel secondo tempo contro la Juventus aveva dato un cambio di passo non indifferente a tutta la squadra bianconera. Oggi, nel match contro la Salernitana, Sottil lo ha messo titolare, confermando il fatto che rimarrà all’Udinese per questa stagione, e il centrocampista serbo ha siglato la rete dello 0-1 con un ottimo inserimento. Primo gol della stagione dell’Udinese e primo gol dell’anno per Samardzic. In questa pazza estate.