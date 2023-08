Ricciardo operato al polso, Marko: “Le cose si mettono male per le prossime due gare”

Durante la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda, Daniel Ricciardo è stato vittima di un incidente che lo ha visto rimediare un polso rotto. L’australiano è stato operato in Spagna domenica mattina e la frattura si è rivelata più grave del previsto. Al pilota è stata inserita una placca in metallo e i tempi di recupero si aggirano attorno alle tre settimane. Niente Monza per il numero 3 e a rischio c’è anche Singapore. Durante il weekend appena concluso, ha debuttato Liam Lawson che ha preso il posto di Ricciardo al volante dell’AlphaTauri. Il consulente della Red Bull Helmut Marko ha parlato del recupero del pilota australiano: “Purtroppo la frattura è complicata. Non è una stata lineare. Stasera (ieri; n.d.r.) avremo un parere approssimativo dal medico, ma le cose si mettono piuttosto male per le prossime due gare”.