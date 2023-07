Salernitana, Sousa lancia l’allarme: “Siamo indietro con la rosa, mi aspettavo qualche rinforzo”

La Salernitana si è messa alle spalle la prima amichevole di questa preparazione estiva con un secco 3-0 ai danni della Delfino Curi Pescara, ma Paulo Sousa lancia il grido di allarme: “Sulla rosa siamo molto indietro in questo momento, speravo di avere qualche giocatore nuovo in alcuni ruoli in cui abbiamo necessità”, ha spiegato il tecnico portoghese. “Fino a oggi abbiamo lavorato più sull’individuale che sul generale, anche perché mancano dei giocatori in ruoli importanti. Il direttore De Sanctis sta lavorando molto, si attendeva qualche innesto importante”.

“Sulla rosa, però, siamo indietro – ammette Sousa -. Per iniziare con il piede giusto il campionato devi arrivare al meglio e speravo di avere in settimana qualche giocatore nei ruoli in cui ci servono dei rinforzi. Per quanto riguarda la rosa attuale e i carichi di lavoro devo dire che siamo arrivati al punto che mi ero prefissato, sono mancati solo Bohinen e Daniliuc per infortuni diversi. E’ sulla rosa che siamo molto indietro».