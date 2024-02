Salernitana, Sabatini: “La panchina di Liverani non è in bilico”

Walter Sabatini blinda Fabio Liverani. Il direttore generale della Salernitana, intervenuto quest’oggi a Radio TV Serie A con RDS, esclude la possibilità di un nuovo cambio sulla panchina, dopo le due sconfitte dei granata con Inter e Monza. “La sua non è una panchina in bilico, è una panchina ben salda – le parole di Sabatini -. Liverani lo abbiamo preso per alcune caratteristiche che sta già dimostrando di avere e si vedono in allenamento come sul campo. L’ultima gara in casa, quella con il Monza, è stata dolorosamente persa, ma sul terreno di gioco si è visto che c’è un allenatore che ha portato messaggi positivi ai giocatori. Siamo assolutamente soddisfatti. Ovvio che ha bisogno di fortuna perché nel calcio serve vincere le partite, ma succederà. Io lo so”. Belle parole per il presidente Iervolino, “forse l’ultimo degli imprenditori italiani a mettere soldi e a frugarsi le tasche, perché ormai sono solo i polli a metterci i soldi – le parole del dirigente -. Iervolino lo fa con cognizione di causa, intelligenza e dedizione. Mi spiace che venga insultato perché è un uomo molto intelligente che ha tolto soldi alla sua famiglia per investire in questo progetto. Merita il rispetto che i tifosi gli devono, non ha bisogno di un parafulmine, lui si difende da solo”. Poi rivela : “Al presidente ho detto che la Salernitana sarà la mia ultima squadra; io sarò con il presidente in qualsiasi caso, in ogni scenario che si presenterà. Nel pasticcio ci sono fino al collo, ma me la godo lo stesso perché amo Salerno e quindi ripeto che questo sarà il mio ultimo club”, conclude Sabatini.