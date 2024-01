Salernitana-Roma, Inzaghi: “La squadra non è abbattuta, ci vorrà la classica partita perfetta”

“La partita col Genoa l’abbiamo fatta noi, meritavamo di vincere. Se non l’abbiamo fatto è perchè gli altri hanno avuto qualcosa in più ma mi tengo la prestazione. I risultati degli altri non devono deprimerci ma esaltarci, c’è la possibilità per vincere 7 gare per rilanciarci. Dalla prossima settimana recupereremo tutti i giocatori, ce ne sono mancati di importanti in questo periodo ma la risposta nel gioco c’è sempre stata. Affrontiamo una grande squadra, ci vorrà la classica partita perfetta ma sono molto fiducioso”. Filippo Inzaghi parla in questo modo a due giorni dalla sfida della sua Salernitana contro la Roma. “La squadra non è abbattuta – prosegue -. Tutti eravamo tristi per il risultato però il calcio è questo, rivedendo i dati della partita ho avuto conferma che il risultato doveva essere diverso. Siamo pronti a fare una grande vittoria, giocheremo davanti alla nostra gente e c’è una grande opportunità”.

Sull’ex compagno di Nazionale, Daniele De Rossi, ora sulla panchina giallorossa: “Fa piacere ritrovare Daniele sulla panchina che ha sempre sognato, mi farà piacere rivederlo, quando uno dei campioni del mondo fa bene è sempre un piacere. La Roma ha cambiato qualcosa ma io penso ai miei, possiamo giocare a tre o a quattro indifferentemente, quando chiuderà il mercato penso che una strada definitiva andrà presa, in questo momento per esigenze abbiamo dovuto alternare due sistemi. A volte può essere un vantaggio non far capire agli avversari come giochi”.