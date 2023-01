Salernitana, Ochoa è pronto per il Milan. L’Arechi si prepara al pienone

La Salernitana si prepara all’impegno col Milan. Gli uomini di Davide Nicola hanno aperto la seduta con una fase di attivazione fisica seguita da un lavoro tattico. L’allenamento si è concluso con un lavoro sulle palle inattive. Certo l’esordio all’Arechi del fresco acquisto Ochoa: il portiere messicano difenderà i pali granata per il match contro i rossoneri, squadra contro la quale Nicola fece il suo debutto alla guida dei granata nella passata stagione. Nonostante la giornata feriale, l’Arechi è pronto a vestirsi a festa. Circa 30mila le presenze previste alle 12.30, con una larga rappresentanza rossonera. La seduta di rifinitura in vista della gara di mercoledì contro il Milan è fissata per domani alle ore 11:00 presso il C.S. “Mary Rosy”.