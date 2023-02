Salernitana, Nicola in bilico: Semplici e Montella tra i possibili sostituti

La posizione di Davide Nicola sulla panchina della Salernitana è nuovamente in bilico dopo la sconfitta in casa del Verona. La società granata, secondo quanto riportato da Sky Sport, starebbe pensando all’esonero, e tra i possibili sostituti presi già in considerazione ci sarebbero Leonardo Semplici, già contattato nelle scorse settimane, e Vincenzo Montella, tecnico dell’Adana Demirspor in Turchia.