Salernitana-Napoli, rivedi la conferenza stampa di Rudi Garcia (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 12

“Per noi la vittoria è l’unico risultato positivo a disposizione, ma servirà la miglior versione del Napoli. Possiamo migliorare sotto tutti gli aspetti, non dobbiamo dimenticare che siamo una squadra forte”. A dirlo è il tecnico del Napoli Rudi Garcia in conferenza stampa alla vigilia del derby contro la Salernitana all’Arechi. Per l’allenatore partenopeo “non sarà una gara facile, è un derby, loro hanno bisogno di punti”. Di seguito, il video integrale della conferenza stampa di Garcia.

VIDEO