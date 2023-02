Salernitana-Monza 3-0, Palladino: “Non facciamo drammi, dobbiamo essere bravi ad azzerare”

L’allenatore del Monza, Raffaele Palladino, dopo la pesante sconfitta per 3-0 subita all’Arechi contro la Salernitana nel match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, ha parlato ai microfoni di Dazn: “L’approccio alla partita è stato ottimo. Sapevamo che gli avversari potevamo chiuderci le linee di passaggio. Nel primo tempo abbiamo costruito occasioni e concesso poco, nella ripresa ci siamo disuniti ed abbiamo peccato di ingenuità. Ci siamo innervositi, abbiamo iniziato a forzare la giocata ed abbiamo perso la nostra identità. I rivali sono stati bravi a colpire nel momento giusto, questa partita ci darà crescere come tutte quante. Questa rabbia ci potrà migliorare in vista dei prossimi impegni, trasformiamola in rabbia agonistica”.

“Non dobbiamo fare drammi, siamo una neo promossa e sappiamo quale è il nostro obiettivo. Dobbiamo essere bravi ad azzerare, analizzare gli errori e ripartire. Sabato prossimo c’è un altro scontro diretto e ci teniamo a fare bene. Cragno ha fatto una buona gara, gli ho fatto i complimenti. Ha subito due grandi gol, quando è stato impegnato ha fatto bene. Non è una questione del singolo quando si perde”, ha concluso il tecnico biancorosso.