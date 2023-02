Bayern Monaco-Union Berlino oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Bundesliga 2022/2023

Oggi andrà in scena la sfida tra Bayern Monaco e Union Berlino, valida per la 22ª giornata di Bundesliga 2022/2023. Entrambe le squadre, appaiate in classifica a 43 punti, cercano l’aggancio al Borussia Dortmund, in testa a 46 punti, che ieri ha battuto l’Hoffeneim 1-0. Il calcio d’inizio è in programma alle 17:30 all’Allianz Arena di Monaco. Il match sarà trasmesso in esclusiva Sky sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Football (203). Per quanto riguarda lo streaming gli utenti Sky potranno usufruire dell’app mobile Sky Go oppure della piattaforma Now.