Salernitana-Lecce, Gotti: “Abbiamo lavorato su di noi, spero la squadra si riaccenda”

“Vorrei fosse una squadra di calcio vera, di serie A, così come il Lecce ha dimostrato per gran parte del suo percorso in questa stagione. I miei interventi sono stati mirati a ricercare tutto ciò che la squadra ha dimostrato di avere, e che invece per una serie di motivi non è riuscita più ad esprimere”. Questo è quello che Luca Gotti, nuovo tecnico del Lecce, spera di vedere nella propria squadra domani contro la Salernitana. “Confermo che negli allenamenti di questi giorni ho trovato una squadra scossa, colpita – prosegue il mister -. E con il cambio di guida tecnica è possibile che il gruppo si riaccenda. Ma questa è già una squadra accesa di suo, tanto viva che, talvolta, ti assale il dubbio di aver fatto quasi troppo. Esistono poi aspetti mentali, motivazionali, emotivi, elementi importanti per questo gruppo. Poi esistono gli aspetti di campo e qui ho cercato di non fare un’insalata, ma mettendo delle idee sulla pressione e sulla costruzione, e sulle misure della squadra nelle varie fasi dell’incontro”.

Di fronte una Salernitana in una situazione semi-disperata: “E’ una delle cose che abbiamo studiato meno quella delle caratteristiche della Salernitana, avevamo la necessità di tenere il focus su di noi. Poi sì, in generale, abbiamo visto le peculiarità dell’avversario ma, e lo ripeto, visto il particolare momento che stiamo attraversando, era comunque giusto tenersi focalizzati su altri aspetti”.