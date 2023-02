Salernitana-Lazio, Milinkovic Savic out: problemi intestinali per il serbo

Tegola dell’ultimo minuto in casa Lazio: Maurizio Sarri dovrà fare a meno di Sergej Milinkovic-Savic nella partita delle ore 15:00 contro la Salernitana. Il centrocampista serbo, infatti, ha accusato problemi intestinali e non potrà fare parte del match, ma guarderà i propri compagni impegnati in una gara dall’enorme importanza: i capitolini devono riscattare lo 0-2 subito contro l’Atalanta nella scorsa giornata e, alla luce dei successi di Milan e Inter, necessitano di 3 punti per restare aggrappati al treno Champions League.