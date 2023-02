Salernitana-Lazio 0-2, Sarri: “Importante ritrovare la vittoria, abbiamo fatto una bella partita”

“La partita l’abbiamo fatta sempre noi, dobbiamo solo avere la forza per continuare. Ritrovare la vittoria è stato importante, anche contro una squadra di medio-bassa classifica contro cui tante bis hanno lasciato punti per strada. Era il momento peggiore per sfidare la Salernitana dopo il cambio tecnico. Per fare tre punti c’era bisogno di una bella partita e ci siamo riusciti”. Lo ha detto il tecnico della Lazio Maurizio Sarri dopo la vittoria contro la Salernitana.

“La doppietta di Immobile? Ciro ha fatto gol anche giovedì e oggi ha segnato perché si era esaltato – ha raccontato l’allenatore biancoceleste ai microfoni di DAZN – come tutti gli attaccanti. La sensazione è che sia in crescita anche dal punto di vista fisico oltre che mentale. Ora bisogna sfruttarlo nella maniera giusta senza rischiare ricadute fisiche: può fare un finale di stagione di alto livello. Per fortuna si è sbloccato ma comunque ha fatto una grande gara. Il rigore sbagliato da Luis Alberto non avrà nessuna influenza su di lui, ci riderà sopra”, ha concluso Sarri.