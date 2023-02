Salernitana: ko per Troost-Ekong, solo un ematoma per Dia

Arrivano brutte notizie in casa Salernitana. Sono andati ko infatti sia il difensore William Troost-Ekong, che l’attaccante Boulaye Dia. Il primo, è out per “una frattura del piatto tibiale in seguito a un trauma contusivo. L’atleta ha già iniziato il protocollo fisioterapico ed effettuerà nuovi controlli diagnostici tra due settimane”. Il secondo “per un ematoma a carico del polpaccio destro” riportato nel corso dell’ultima gara di campionato con il Verona.