Salernitana-Juventus, Nicola: “Ottimo primo tempo, ma presi gol nei momenti chiave”

Il tecnico della Salernitana, Davide Nicola, ha commentato la sconfitta subita contro la Juventus in campionato. Queste le sue parole ai microfoni di Dazn: “Nel primo tempo abbiamo fatto bene, abbiamo preso gol in alcuni momenti chiave della partita. Ora non crocifiggiamo Nicolussi Caviglia, un giocatore giovane che sta facendo bene. Dovevamo stare più attenti negli episodi chiavi, questa è la verità. Poi nel secondo tempo abbiamo provato a rimetterla in piedi, però abbiamo subito preso la terza rete e tutto è diventato ancora più in salita”.

Poi ha aggiunto: “Ora però andiamo avanti, abbiamo giocato contro una grande squadra che ha meritato di vincere. La Juventus è stata brava a limitarci e a controllarci, spesso ci ha attaccato negli spazi e anche i nostri migliori giocatori hanno fatto fatica nell’impostazione. Certamente non è il risultato che volevamo, però dobbiamo ripartire dall’ottima prestazione del primo tempo. Siamo presenti e attivi, dobbiamo trovare continuità e stare attenti in determinate situazioni. Lunedì ci aspetta una partita molto complicata, contro una diretta concorrente alla salvezza”.