Salernitana-Juventus, l’ad Milan torna sull’arbitraggio: “Siamo molto amareggiati, ma si riparte”

L’ad del Salernitana, Maurizio Milan, è tornato a parlare della partita di ieri contro la Juventus e delle sue dichiarazioni sull’arbitraggio rilasciate al termine dell’incontro: “Siamo molto amareggiati per quanto successo nella partita di ieri. Nulla togliere alla Juventus che ha meritato la partita perché ci ha creduto fino alla fine. Siamo delusi, ieri abbiamo rilasciato delle dichiarazioni e domani saremo con il mister e il presidente e si riparte, perché abbiamo una squadra ancora viva, crediamo moltissimo alla salvezza e ci adopereremo per questo anche sul mercato”, ha dichiarato a margine dell’odierna assemblea della Lega Serie A. “Inzaghi ha dimostrato nelle ultime partite di crederci, ha cambiato il mood della squadra, ha rimotivato anche alcuni giocatori fuori rosa. Siamo e saremo al suo fianco. L’assemblea di oggi occasione per dare il punto di vista su quanto accaduto ieri? Non penso che sia il contesto giusto, ci sono altri tavoli dove ci muoveremo sicuramente nei prossimi giorni”.