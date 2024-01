Europeo storico per la pallamano: Germania-Svizzera si giocherà davanti a 54.000 spettatori

Record di spettatori in vista per la pallamano. Mercoledì 10 gennaio la Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf ospiterà la partita della prima giornata degli Europei tra i padroni di casa della Germania e la Svizzera (ore 20:45) e il sold out è già realtà. La partita si giocherà davanti a circa 54.000 spettatori in uno stadio di calcio trasformato per l’occasione. Un record nella pallamano, ma anche per la Germania che tradizionalmente offre cornici di pubblico di grande livello per le gare di pallamano. Il record precedente infatti spetta proprio ai tedeschi. Nel 2014 Rhein-Neckar Löwen e HSV Amburgo si sfidarono davanti a 44.189 spettatori alla Frankurt Arena. Anche il miglior dato di un Campionato Europeo, in questo caso i 20.022 spettatori di EURO 2022 a Budapest, sarà ampiamente superato. Come spiega Marca, i cinquantamila biglietti per la partita tra la squadra tedesca e quella svizzera sono stati acquistati 118 giorni prima della giornata inaugurale.