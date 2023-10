Salernitana, Inzaghi: “Dobbiamo vincere, ci serve la spinta dei nostri tifosi”

Il nuovo allenatore della Salernitana Filippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato con il Cagliari: “Conosco bene Ranieri, ma dobbiamo pensare a fare la nostra partita facendo attenzione ai loro punti di forza e sfruttando al massimo i nostri per vincere. Ranieri è un allenatore stimato da tutti ed è un esempio per tutti noi per quello che ha fatto in carriera e per la persona che ha sempre dimostrato di essere.

L’ex tecnico della Reggina ha riassunto le settimane di sosta nazionali:”Ho a disposizione un gruppo motivato che ha voglia di rivalsa, domani ci aspetta una gara importantissima e voglio vedere la squadra uscire dal campo avendo dato tutto. Mi auguro che la nostra gente ci dia una mano, dobbiamo ripartire tutti da zero. Domani abbiamo una grande opportunità perché giochiamo in casa e abbiamo bisogno del sostegno del nostro pubblico per novanta minuti, non guardiamo a quello che è stato ma pensiamo a quello che potrà essere. In questi giorni ho lavorato su una difesa a quattro perché sapevo che la squadra con la difesa a cinque ha già lavorato. Ieri ho provato entrambe le soluzioni.

“Dobbiamo vincere – continua Inzaghi – tornerà Coulibaly, mentre Simy mi ha impressionato per l’atteggiamento che ha dimostrato e sono sicuro che se continua così potrà darci soddisfazioni e arriverà anche il suo momento per aiutarci. Deve scoccare la scintilla dentro di lui e spero di essere l’allenatore in grado di accenderla”.