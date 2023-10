Newcastle, Tonali parte dalla panchina contro il Crystal Palace

Dopo alcuni giorni molto concitati per il suo coinvolgimento nel caso scommesse, Sandro Tonali partirà dalla panchina nella sfida tra il Newcastle e il Crystal Palace, valevole per la nona giornata di Premier League 2023/2024. Il tecnico dei Magpies Eddie Howe, dunque, ha preferito lasciare tranquillo l’ex centrocampista del Milan, che in ogni caso potrebbe avere spazio a gara in corso. Ecco la formazione ufficiale del Newcastle.

Newcastle (4-3-3): Pope; Trippier, Lascelles, Schar, Burn; Joelinton, Bruno Guimaraes, Longstaff; Murphy, Wilson, Gordon. Allenatore: Eddie Howe.