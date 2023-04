Salernitana-Inter, mal di trasferta per i nerazzurri: non segnano su azione da 484′

L’Inter, reduce da tre sconfitte consecutive in campionato, è pronta a tornare in campo all’Arechi contro la Salernitana nel match valevole per la ventinovesima giornata di Serie A 2022/2023. Una sfida cruciale in ottica qualificazione alla prossima edizione della Champions League, che obbliga i nerazzurri a reagire portando a casa i tre punti. Per vincere, però, i ragazzi di Simone Inzaghi dovranno cercare di invertire la rotta dato che dalla rimonta contro la Cremonese del 28 gennaio, in trasferta sono arrivare tutte prestazioni al di sotto delle aspettative e con pochissimi gol. Sono ben 484 minuti in cui l’Inter non è riuscita a trovare il gol su azioni nelle gare fuori casa. Inoltre Lautaro Martinez non segna addirittura dal 5 marzo. Numeri impietosi e preoccupanti, che i nerazzurri devono cercare di modificare al più presto.