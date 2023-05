Salernitana, Iervolino: “Sousa ha dato gioco e risultati alla squadra, è uno dei migliori”

Intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Salernitana-Udinese, il patron dei campani Danilo Iervolino ha speso parole al miele per Paulo Sousa: “Ha dimostrato di essere uno dei tecnici migliori, non solamente in Serie A. Ha dato gioco e risultati alla squadra e puntiamo su di lui. Nel prossimo campionato proveremo a giocarcela con tutti, mi auguro che sia entusiasmante. Ripartiremo ovviamente da Sousa“. Su Boulaye Dia, invece: “Speriamo di riscattarlo e renderlo felice, ma ancora dobbiamo parlare con lui. Inoltre il mercato è ancora lungo, perciò è presto parlare ora“.