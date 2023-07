Salernitana, Iervolino: “Bilancio positivo sulla scorsa stagione. Dia? Speriamo resti”

Danilo Iervolino, Presidente della Salernitana, è intervenuto a ‘La politica nel pallone’ su Rai Gr parlamento.“È stata una stagione difficile, di alti e bassi, nella quale abbiamo lottato su ogni campo. Con l’arrivo di Sousa la squadra ha trovato equilibrio, fraseggio, e con orgoglio abbiamo giocato a testa alta contro tutte. Alla fine il bilancio è positivo. La Salernitana non era mai stata tre anni di fila in serie A, con me lo è. Ci auguriamo l’anno prossimo di poter fare quanto prima i 40 punti per la salvezza e di inaugurare un progetto in cui la Salernitana possa affrontare la massima serie con tranquillità”.