Salernitana, Gianni Petrucci nominato vicepresidente: “Grande onore per me”

Nomina a sorpresa in casa Salernitana. L’attuale presidente della Federbasket e già presidente per quattro mandati del Coni, nonché segretario generale e commissario straordinario della Figc e vicepresidente della Roma, Gianni Petrucci, è il nuovo vicepresidente del club campano. Lo ha reso noto con una nota il club granata: “Il CdA del club granata presieduto dal presidente Danilo Iervolino e composto dall’ad Maurizio Milan e dai consiglieri Angelo Giovanni Ientile e Alessandro Civitella, ha deliberato la nomina di Gianni Petrucci quale Vicepresidente della Salernitana con delega ai rapporti istituzionali in funzione della sua grande esperienza e prestigio personale”.

Così Petrucci dopo questa nomina: “Poter ricoprire questa carica è un’ulteriore soddisfazione nella mia vita. Sono entrato giovane nella Lega Calcio a Milano ed oggi sono emozionato come allora perché essere alla Salernitana è un onore. Questa è una grande Società e sono convinto nella salvezza; abbiamo tutte le possibilità per salvarci, la squadra sta dimostrando carattere e le ultime partite sono state perse ai tempi supplementari. Ringrazio il Presidente Iervolino, uno dei Presidenti più rilevanti del calcio Italiano che sta portando novità importanti che saranno discusse presto e che ha intrapreso una politica nuova in questo mondo. Forza Salernitana”.