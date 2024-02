Salernitana, Gianni Petrucci incontra Liverani, Fazio e Candreva: “C’è grande voglia di rivalsa”

Il vicepresidente della Salernitana Gianni Petrucci fa sentire il suo sostegno alla squadra di Fabio Liverani, che si è allenata oggi al Mary Rosi in vista della partita contro il Monza all’Arechi. Accompagnato dall’amministratore delegato del cub Maurizio Milan e Pietro Bergamini, stretto collaboratore del Direttore Sportivo Walter Sabatini, il presidente della Federbasket si è intrattenuto a colloquio con il tecnico Liverani e i giocatori Fazio e Candreva. “Ho parlato sia con l’allenatore che con i senatori e ho trovato una grande voglia di rivalsa – ha affermato Petrucci – Salvarci sarebbe come vincere un’Olimpiade. La possibilità c’è ancora, il rimedio c’è sempre. C’è la voglia e la determinazione, il presidente sta investendo e ci crede, come anche l’ad, il direttore Sabatini e noi tutti. Non è possibile non crederci ancora e non è possibile con certi nomi essere ultimi in classifica. Se ci crediamo noi dirigenti, ci devono credere anche i giocatori. Bisogna resettare e ripartire. Ci crediamo tutti altrimenti non saremmo stati stati qui e non ci avrei messo la faccia”.