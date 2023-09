Salernitana, furto negli spogliatoi durante la notte all’Arechi: Forze dell’Ordine sul posto

Un brutto risveglio per il magazziniere della Salernitana quando questa mattina è arrivato allo Stadio Arechi della città campana. Nella notte, infatti, si sarebbero introdotti nello spogliatoio granata alcuni malintenzionati che avrebbero trafugato del materiale sportivo della prima squadra. Al momento non sarebbe ancora stato quantificata l’entità del furto. Nell’impianto di via Allende ci sarebbero le Forze dell’Ordine che stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per le indagini.