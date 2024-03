Salernitana, Corriere dello Sport: “De Sanctis chiede i danni a Iervolino”

Incredibile situazione alla Salernitana, dove l’ex dirigente Morgan De Sanctis è pronto a querelare il presidente Iervolino. A darne notizia è l’edizione di oggi del Corriere dello Sport, che entra nei dettagli partendo dalle dichiarazioni di pochi giorni fa dello stesso Iervolino. Quest’ultimo aveva infatti puntato il dito contro De Sanctis per alcuni mancati arrivi durante il mercato estivo: “Le scelte estive sono tutte di De Sanctis. Ci avevano anche proposto Soulè e Isco, non li ha voluti”. Queste le parole incriminate che proprio non sono andate giù a colui che fino a dicembre ricopriva la carica di direttore sportivo a Salerno. Le parole di Iervolino sono ritenute da De Sanctis lesive della propria immagine.

L’allora ds della Salernitana a fine mercato sottolineò la bravura del Frosinone, abile nel tesserare tre giocatori della Juventus quali Kaio Jorge, Soulè e Barrenechea. Le parole di De Sanctis appaiono piuttosto chiare: “Questi giocatori non sono arrivati a Salerno per bravura di altre società, non certo perchè non servissero o per scelte ritenute migliori. Senza nulla togliere ad Angelozzi che a Frosinone ha fatto un grandissimo lavoro.”