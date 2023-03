Salernitana-Bologna, Arnautovic entra e si infortuna: dentro Sansone

Momento nerissimo per Marko Arnautovic. Nel corso del secondo tempo di Salernitana-Bologna, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, il centravanti austriaco era rientrato in campo dopo una lunga assenza sia per un infortunio ma anche per scelte tecniche di Thiago Motta. Ma la sua partita è durata solamente diciassette minuti visto che si è infortunato ed ha chiesto immediatamente il cambio: al suo posto è entrato Sansone. Nelle prossime ore verranno fatti tutti gli esami strumentali per capire di che entità è lo stop di Arnautovic. L’ennesimo di una stagione davvero sfortunata.