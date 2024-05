Salernitana-Atalanta 1-2, Gasperini: “Questa era la partita più difficile da preparare”

“Questa partita per noi era la più difficile da preparare, perché era un impegno in cui avevamo tutto da perdere. La Salernitana è comunque una buona squadra, nonostante la retrocessione. Non esistono partite facili e noi abbiamo avuto il demerito di fallire le occasioni inziali e subire la rete dello svantaggio”. Lo ha detto l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, a Dazn dopo la vittoria in rimonta contro la Salernitana: “Non era facile preparare la partita di oggi sotto il profilo nervoso e dell’attenzione. La sfida contro il Marsiglia e la finale di Coppa Italia saranno certamente più facili da preparare”.

E sui tre tavoli sui quali corre la Dea: “Lo scontro diretto contro la Roma sarà fondamentale, ma prima dobbiamo pensare al Marsiglia. Abbiamo bisogno di ripulire la mente dopo ogni partita e ripartire da zero in ogni competizione. Sembra passato un mese dalla gara d’andata. Sarà una partita in cui dovremmo stare attenti, ma abbiamo fiducia di raggiungere uno storico traguardo. A Bergamo si respira una grande euforia”. Sugli infortuni. “Holm, Kolasinac, Toloi non saranno sicuramente recuperati per il Marsiglia. Toloi ha ripreso ad allenarsi anche in campo, mentre Holm è il più distante. Per Kolasinac servirà aspettare ancora una settimana”.

Inoltre, Gasperini ha parlato in conferenza stampa: “Recupero contro la Fiorentina? Non è colpa nostra se non c’è ancora una data. Questa situazione ha penalizzato noi, avremmo giocato prima, però non era possibile. In quella situazione purtroppo è successo qualcosa di drammatico, dobbiamo renderci conto che non era un codice giallo. Va chiarito che non abbiamo avuto un vantaggio, tutt’altro. E vorrei ricordare che a noi hanno messo anche il recupero con l’Inter tra Milan e Bologna…”.